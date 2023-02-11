خطف وتسوية.. لبناني رفضته عائلة فتاة تقدم للزواج منها فأمطر منزلها بالقنابل

أقدم أحد اللبنانيين على إلقاء 3 قنابل على منزل الفتاة التي يحبّها في بلدة راميا الجنوبية، بعدما رفضته العائلة؛ مما أدّى إلى اندلاع حريق في مكان الحادث.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية: "أقدم شاب على إلقاء 3 قنابل في بلدة راميا الجنوبية على منزل الفتاة التي يحبها، بعدما رفضته العائلة؛ مما أدى إلى اندلاع حريق في المنزل، كما تسبّب باحتراق سيارتين في المكان، ولا إصابات بشرية".
وعملت فرق الدفاع المدني، وفق روسيا اليوم، على إخماد الحريق، كما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقًا بالحادث.
ولفتت المصادر إلى أن الشاب كان قد خطف الفتاة قبل يوم وأعادها إلى منزل أهلها، ضمن تسوية تقضي بالتقدم رسميًّا لطلب يدها.