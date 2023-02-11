خطف وتسوية.. لبناني رفضته عائلة فتاة تقدم للزواج منها فأمطر منزلها بالقنابل

وبحسب وسائل الإعلام المحلية: "أقدم شاب على إلقاء 3 قنابل في بلدة راميا الجنوبية على منزل الفتاة التي يحبها، بعدما رفضته العائلة؛ مما أدى إلى اندلاع حريق في المنزل، كما تسبّب باحتراق سيارتين في المكان، ولا إصابات بشرية".