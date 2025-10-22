بعد 7 سنوات من رهان بين عالمين أمريكيين.. الذكاء: جينات وراثية أم عوامل بيئية؟

أما موراي، الذي يؤكد على عامل وراثة الذكاء، فيواصل الادعاء بأنه "ربح الرهان"، دون أن يقدم دليلاً علميًا قاطعًا بعد. وهكذا، يظل الذكاء البشري حتى اليوم لغزًا بيولوجيًا واجتماعيًا لم تفك شفرته المختبرات.