بعد 7 سنوات من رهان بين عالمين أمريكيين.. الذكاء: جينات وراثية أم عوامل بيئية؟

بعد سبع سنوات من رهانٍ جريء بين عالم النفس الأمريكي إريك توركهايمر والمؤلف المثير للجدل تشارلز موراي، حول ما إذا كان العلم سيكشف "سر الذكاء" وراثيًا بحلول عام 2025، أعلن توركهايمر فوزه قائلاً: "كلما ازددنا معرفة بالحمض النووي، قلّ وضوح العلاقة مع الذكاء".
ووفقاً لتقرير على موقع مجلة " ذي أتلانتيك "، موراي، مؤلف كتاب "المنحنى الجرسي" (The Bell Curve)، كان يزعم أن الذكاء موروث جينيًا ويُفسر الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، بينما يرى توركهايمر أن البيئة تلعب دورًا لا يقل أهمية.
ورغم التقدم الكبير في دراسات الجينوم، فإن الباحثين لم يعثروا على "جينات ذكاء" محددة. فبحسب الدراسات الحديثة، النوكليوتيدات التي تنقل أوصاف الطفل من الأم والأب لا تفسر سوى جزء بسيط من الفروق في معدل الذكاء، ولا تكشف عن طرق طبيعية واضحة.
يقول توركهايمر: "الوراثة لا تعني ان انتقال الذكاء للطفل حتمي"، مشددًا على أن الذكاء يتشكل من تفاعل معقد بين الجينات والبيئة والتعليم والفرص الاجتماعية.
أما موراي، الذي يؤكد على عامل وراثة الذكاء، فيواصل الادعاء بأنه "ربح الرهان"، دون أن يقدم دليلاً علميًا قاطعًا بعد. وهكذا، يظل الذكاء البشري حتى اليوم لغزًا بيولوجيًا واجتماعيًا لم تفك شفرته المختبرات.