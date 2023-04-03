شاهد.. كيف استردت مصر جواز سفر الرئيس السادات قبل بيعه في مزاد علني؟

ولفت إلى أن المقتنيات الجديدة التي وضعها بالمتحف، تشمل: (المفتاح الذي أُعطِيَ له لحظة استلام مدينة العريش، وميدالية، وكأس أعطاه له أحد الزعماء بعد حصوله على جائزة نوبل عام 1978)؛ مشددًا على أن متحف المكتبة يحظى بتأمينات مشددة حفاظًا على تلك المقتنيات الثمينة.