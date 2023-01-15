مسؤول: العثور على عدد من الناجين في تحطم طائرة الركاب بنيبال

وكانت طائرة طراز ATR 72 تابعة لشركة Yeti Airlines، تقوم برحلة من العاصمة كاتماندو إلى مدينة بوخارا، وعلى متنها 68 راكبًا، بينهم 15 أجنبيًا، وأربعة من أفراد الطاقم، عندما تحطمت بين مطاري بوخارا القديم والجديد.