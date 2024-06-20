حرارة غير مسبوقة وموت وحرائق.. شاهد "القبة الحرارية" أو "غطاء قدر الطهي" الذي يحبس الهواء الساخن

بالعادة يتحرك الضغط الجوي الطبيعي من الغرب إلى الشرق، لكن أحيانا، تتعطل حركته عندما يضعف التيار الدافع، وعندما يزداد ضعفا، يتوقف بالكامل، وهو ما يمكن أن ينتج منطقة مستمرة من الضغط الجوي العالي في مكان واحد، فينزل الهواء نحو السطح ويتم ضغطه نحو الأرض، مكونا قبة حرارية.