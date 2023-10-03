"أنت غبي وعديم الفائدة".. دراسة جديدة: هذا الكلمات والصراخ تضر بالأطفال كالاعتداء الجسدي أو الجنسي عليهم

وشملت إحدى هذه الأبحاث أكثر من 20 ألف مشارك بريطاني، ووجدت أن أولئك الذين تعرضوا للإساءة اللفظية كانوا أكثر عُرضة مرتين -تقريبًا- لتعاطي المخدرات، وواجهوا خطرًا مضاعفًا تقريبًا لدخول السجن، لأسباب مختلفة، مقارنة بأولئك الذين لم يتعرضوا لهذه الإساءة.