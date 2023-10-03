"أنت غبي وعديم الفائدة".. دراسة جديدة: هذا الكلمات والصراخ تضر بالأطفال كالاعتداء الجسدي أو الجنسي عليهم

أكدت دراسة جديدة أن الصراخ في الأطفال أو وصفهم بـ"الأغبياء"، قد يترك آثارًا ضارة بنفسياتهم، شبيهة بتلك الناتجة عن تعرضهم للاعتداء الجسدي أو الجنسي.
وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية؛ فقد نظرت الدراسة في مجموعة من الأبحاث السابقة التي تناولت تأثير الإساءة اللفظية على الأطفال.
وشملت إحدى هذه الأبحاث أكثر من 20 ألف مشارك بريطاني، ووجدت أن أولئك الذين تعرضوا للإساءة اللفظية كانوا أكثر عُرضة مرتين -تقريبًا- لتعاطي المخدرات، وواجهوا خطرًا مضاعفًا تقريبًا لدخول السجن، لأسباب مختلفة، مقارنة بأولئك الذين لم يتعرضوا لهذه الإساءة.
ووجدت دراسة أخرى أجريت في المملكة المتحدة أيضًا على 1000 طفل تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا، أن 41% (سواء آباء الأطفال أو مقدمو الرعاية لهم أو معلموهم): قالوا إن البالغين كثيرًا ما يستخدمون كلمات مؤذية ومزعجة معهم ويقومون بإهانتهم وانتقادهم باستمرار.
وقال نصف المشاركين إنهم يتعرضون لمثل هذا السلوك أسبوعيًّا؛ فيما قال واحد من كل 10 إنه يتعرض له يوميًّا
ولفت الأطفال إلى أن أكثر الكلمات المؤذية والمزعجة التي تعرضوا لها هي: "أنت عديم الفائدة" و"أنت غبي" و"لا يمكنك فعل أي شيء بشكل صحيح".
ويقول الباحثون إن التحدث بقسوة مع الأطفال يجب الاعتراف به كشكل من أشكال الإساءة بسبب الضرر الكبير الذي يتسبب فيه.
وقالت البروفيسور شانتا آر دوبي، الخبيرة الأمريكية في إساءة معاملة الأطفال والمؤلفة المشاركة في الدراسة: "في كثير من الأحيان، لا يدرك البالغون كيف يمكن أن تؤثر نبرة الصراخ والكلمات الانتقادية، مثل (غبي) و(كسول)، سلبًا على الأطفال".
وأضافت: "يمكن أن يكون للصراخ في الأطفال أو إهانتهم آثار ضارة مثل تلك الناتجة عن التعرض للاعتداء الجسدي والجنسي".
وحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، وجد أحد أبحاث منظمة الصحة العالمية التي أجريت مؤخرًا أن 36.1% من الأطفال في جميع أنحاء العالم تعرضوا للإيذاء العاطفي، الذي يتضمن الإساءة اللفظية. وكان هذا أكثر بكثير من الـ25% الذين عانوا من الاعتداء الجنسي والـ22% الذين تعرضوا للإيذاء الجسدي.