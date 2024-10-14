تكرار لواقعة "الشبح على الطائرة".. شاهد ما فعلته راكبة في مطار أمريكي

وخلال الفيديو، تصرخ المرأة: "لا تثق برجال الشرطة، ثق فقط برجال الإطفاء" قبل أن يحاول أحد الضباط الاقتراب منها، وبعدها تقفز المرأة من خلف المكتب وتهرب من الشرطة، بينما يسقط أحد الضباط على الأرض، ويمكن سماع المرأة وهي تصرخ قائلة: "ابتعد عني، سأقتلك"، وفي النهاية، ركضت المرأة خلف المنضدة، واختبأت خلف أحد الموظفين، وهنا تمكّن رجال الشرطة من الوصول إليها.