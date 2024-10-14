تكرار لواقعة "الشبح على الطائرة".. شاهد ما فعلته راكبة في مطار أمريكي
كشف فيديو طريف عن مطاردة غريبة بين راكبة ورجال الشرطة في مطار سافانا هيلتون هيد الدولي بولاية جورجيا الأمريكية.
وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، في الفيديو الذي التقطه أحد الركاب، ظهرت راكبة خطوط "دلتا ايرلاينز" وهي تقفز خلف مكتب تسجيل الوصول وتصرخ قبل أن تطاردها الشرطة.
وعلى منصة "تيك توك" كتب ناشر الفيديو: إن المرأة كانت تصرخ وتقول: "إنني أحاول فقط الحصول على بطاقة صعودي للطائرة.. ابتعدوا عني"، وتستمر في الصراخ قبل أن تهرب، بينما يأتي رجال الشرطة لإيقافها.
وخلال الفيديو، تصرخ المرأة: "لا تثق برجال الشرطة، ثق فقط برجال الإطفاء" قبل أن يحاول أحد الضباط الاقتراب منها، وبعدها تقفز المرأة من خلف المكتب وتهرب من الشرطة، بينما يسقط أحد الضباط على الأرض، ويمكن سماع المرأة وهي تصرخ قائلة: "ابتعد عني، سأقتلك"، وفي النهاية، ركضت المرأة خلف المنضدة، واختبأت خلف أحد الموظفين، وهنا تمكّن رجال الشرطة من الوصول إليها.
وقالت الصحيفة: إنه لم تتضح أسباب الواقعة الغريبة، لكن يبدو أن الراكبة تعاني من اضطراب نفسي، كما حدث عام 2023، عندما زعمت امرأة على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية أنها شاهدت شخصًا غير حقيقي "شبح" في الطائرة، وأنه سيأخذ الجميع للموت، مما تسبب بهلع الركاب وتأجيل الرحلة لساعات.