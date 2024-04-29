بسبب إجراء "مصاصي الدماء".. عملية تجميل تنتهي بإصابة 3 نساء بالإيدز

وتستدعي العديد من علاجات التجميل الشائعة استخدام الإبر، ومن أبرزها عملية "تجميل الوجه بالدم"، أو ما يطلق عليه "فامبير فيشال" (إجراء مصاصي الدماء للعناية بالوجه)، والتي تتم عبر سحب دم العميل نفسه، ثم فصل مكونات الدم، واستخلاص البلازما الغنية بالصفائح الدموية.. وبعد ذلك يتم استخدام إبر دقيقة جدًّا لحقن هذه البلازما في الوجه بهدف تجديد البشرة.