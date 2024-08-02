أقام في مبنى مكشوف على مرتفعات جبلية.. صحفي أحوازي يكشف التفاصيل الشائكة لاغتيال "هنية"

واختتم "الأحوازي" سلسلة التغريدات، لافتًا إلى أن ما يدور في إيران اليوم من تساؤل ليس كيف تم اغتيال "هنية"، بل من تعاون مع الموساد الإسرائيلي من داخل أجهزة الأمن الإيرانية، وكم عددهم، وما هي رتبهم، وما هو مستوى نفوذهم، وهل كان لهم أي علاقة بإسقاط طائرة الرئيس الإيراني؟ وما هي عمليتهم القادمة وأهدافهم؟