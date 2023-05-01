الوحدة والعزلة وتراجع مستوى العلاقات.. ظاهرة خطيرة تقض مضاجع الأمريكيين

وفي هذا الخصوص، قال الصحفي، المتخصص في شؤون التكنولوجيا نيهال كريشان، إن "قضاء الناس وقتاً على هاتفهم المحمول، وخاصة على وسائل التواصل أو عبر إرسال رسالات نصية، يعطيهم شعورًا مزيفاً بأنه لديهم علاقات اجتماعية، وهو يشبه تناول وجبة خفيفة من الطعام بدلاً من الحصول على وجبة متكاملة من العناصر الغذائية، فلا شيء يوازي لقاء الأصدقاء بشكل شخصي ومباشر".