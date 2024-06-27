متى تلجأ للطبيب؟ نصائح للوقاية من تورم الساق والقدم أثناء السفر بالطائرة

يتسبب الجلوس ووضع القدم على الأرض لوقت طويل، في تجمّع الدم في أوردة الساق، كما تزيد وضعية الساقين أثناء الجلوس، الضغط في أوردة الساق، لكن ما أسباب تورم الساق والقدم أثناء السفر الجوي؟ وهل هو مدعاة للقلق؟
وحسب موقع قناة "الشرق" الإخبارية، قال الطبيب في مستشفى "مايو كلينك" جون إم ويلكينسون: إن تورم الساقين والقدمين أثناء السفر بالطائرة، يعد أمراً شائعاً ولا يشكل عادةً أي ضرر، موضحاً أن السبب الأرجح لذلك هو الجلوس لفترة طويلة دون التحرك أثناء رحلة الطيران.
ويَنتج تورم الساقين أحياناً عن الجلطات الدموية الخطِرة التي تُسمى التخثر الوريدي العميق (DVT)، لكن خطر الإصابة بالتخثر الوريدي العميق على متن طائرة منخفض جداً لدى الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة، خاصةً في رحلات الطيران التي تستمر لمدة أقل من أربع ساعات.
وبشكل عام، تزداد فرصة الإصابة بالتخثر الوريدي العميق في رحلات الطيران التي تزيد على 12 ساعة.
يمكن الحد من تورم القدمين والساقين، وخفض خطر الإصابة بالجلطات الدموية من خلال ارتداء جوارب ضاغطة في رحلات الطيران الطويلة، إذ تضغط الجوارب على الجزء السفلي للساقين.
ويتوجب على المسافرين ارتداء أحذية مريحة وتجنب ارتداء الكعب العالي بالنسبة للسيدات، فضلاً عن شرب كميات وافرة من المياه.
وإذا لاحظ الشخص تورماً لا يختفي في إحدى الساقين أو يبدأ بالظهور خلال أسبوعين بعد رحلة طيران طويلة، فيتوجب إجراء فحص في مركز صحي على الفور، فقد يكون التورم عرضاً من أعراض التخثر الوريدي العميق أو حالة مرضية أخرى تحتاج إلى علاج.
بادر بالحصول على الرعاية الطبية فوراً إذا كنت تعاني من تورُّم في الساق وأي من مؤشرات المرض أو الأعراض التالية، والتي يمكن أن تشير إلى وجود جلطة دموية في رئتيك أو تنذر بحالة خطيرة في القلب:
- ألم الصدر.
- صعوبة في التنفس.
- ضيق النفس عند ممارسة مجهود أو عند استلقائك على السرير.
- الإغماء أو الدوخة.
- السعال الدموي.