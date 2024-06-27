متى تلجأ للطبيب؟ نصائح للوقاية من تورم الساق والقدم أثناء السفر بالطائرة

بادر بالحصول على الرعاية الطبية فوراً إذا كنت تعاني من تورُّم في الساق وأي من مؤشرات المرض أو الأعراض التالية، والتي يمكن أن تشير إلى وجود جلطة دموية في رئتيك أو تنذر بحالة خطيرة في القلب: