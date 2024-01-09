بوابل من الرصاص من كل اتجاه.. شاهد: سقوط قوة إسرائيلية في "كمين" الزيتون

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو لسقوط قوة إسرائيلية متوغلة في محاور غزة في "كمين" محكم، والاشتباكات الضارية التي تلت ذلك.
ويُظهر المقطع لقطات لعملية رصد للقوة الإسرائيلية خلال تقدمها نحو "الكمين" جنوب حي الزيتون، ثم تلقيها وابل من الرصاص من كل اتجاه من قوة الإسناد التابعة لكتائب "القسام".
كما يبث المقطع مشاهد لاشتباك "القسام" بالرشاشات مع القوات التي هرولت لنجدة ومساعدة القوة المستهدفة، التي سقطت في "الكمين"، واستهدافهم بقذائف مضادة للدروع.
يُشار إلى أنه بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي نحو 185 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 519 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية الرسمية المعلنة، التي يرجح محللون عدم دقتها، واحتمالية أن تكون أكثر من ذلك.