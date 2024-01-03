معدل البطالة في ألمانيا يرتفع إلى 5.9% في ديسمبر

أظهرت بيانات مكتب العمل الألماني، الأربعاء، أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع بشكل طفيف في ديسمبر، لكن بمعدل أقل بكثير من توقعات المحللين، وكان معدل عام 2023 من أدنى المعدلات منذ إعادة توحيد ألمانيا.