عاصفة جديدة تضرب الفلبين في أعقاب العاصفة الاستوائية ترامي

ضربت عاصفة استوائية جديدة الفلبين، اليوم، حيث سارعت فرق الطوارئ إلى إرسال مزيدٍ من إمدادات الإغاثة إلى أكثر من 5 ملايين شخص تضرّروا من العاصفة الشديدة "ترامي"، التي أسفرت عن مقتل 90 شخصاً، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث.
وقالت الوكالة: "إنه تمّ الإبلاغ عن فقدان 36 شخصاً، واضطر أكثر من 560 ألف شخص إلى الفِرار من منازلهم بسبب أمطار "ترامي" الغزيرة التي أسفرت عن حدوث فيضاناتٍ واسعة وانهياراتٍ أرضية ضخمة في الفلبين.
من جهته، أوضح مكتب الأرصاد الجوية، أن العاصفة تحمل رياحاً تبلغ سرعتها القصوى 65 كيلومتراً في الساعة، وعواصف تصل سرعتها إلى 80 كيلومتراً في الساعة.