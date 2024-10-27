عاصفة جديدة تضرب الفلبين في أعقاب العاصفة الاستوائية ترامي

ضربت عاصفة استوائية جديدة الفلبين، اليوم، حيث سارعت فرق الطوارئ إلى إرسال مزيدٍ من إمدادات الإغاثة إلى أكثر من 5 ملايين شخص تضرّروا من العاصفة الشديدة "ترامي"، التي أسفرت عن مقتل 90 شخصاً، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث.