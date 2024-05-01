الاتحاد الفرنسي يصدر قرارًا مثيرًا للجدل تجاه اللاعبين المسلمين

اتّخذ الاتحادُ الفرنسي لكرة القدم إجراءاتٍ مثيرةً للجدل تجاه اللاعبين المسلمين الذين ينشطون ضمن أندية فرنسية؛ من خلال منعهم من ارتداءَ سراويل داخلية تغطّي الركبة؛ بحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم".
ويلعب في الدوري الفرنسي بمختلف درجاته، العديدُ من اللاعبين المسلمين، سواء كانوا من جنسيات عربية أم من جنسيات أخرى.
وبحسب المعتاد: يرتدي بعضُ اللاعبين المسلمين سراويلَ داخلية من أجل تغطية الجزء الذي يظهر من الركبة أعلى الفخذ "من أجل ستْر العورة وفقًا لتعاليم الدين الإسلامي"، وذلك يحدث منذ أعوام، سواء في مباريات الدوري الفرنسي أو في مختلف دوريات العالم.
ورغم أنّ ذلك لا يؤثر تمامًا في هيئة اللاعبين أو في قدراتهم الفنية أو البدنية، لكن الاتحاد الفرنسي تحجّج بأن ارتداء سراويل داخلية "إضافية" يمثّل علامات مرئية واضحة للانتماء لأي دين أو مذهب؛ وهو ما يتعارض مع مبدأ حياد الملعب الرياضي.