الاتحاد الفرنسي يصدر قرارًا مثيرًا للجدل تجاه اللاعبين المسلمين

وبحسب المعتاد: يرتدي بعضُ اللاعبين المسلمين سراويلَ داخلية من أجل تغطية الجزء الذي يظهر من الركبة أعلى الفخذ "من أجل ستْر العورة وفقًا لتعاليم الدين الإسلامي"، وذلك يحدث منذ أعوام، سواء في مباريات الدوري الفرنسي أو في مختلف دوريات العالم.