لبنان يتصدر العرب في نسبة المدخنين.. العالم يكافح التبغ غدًا

وتشير التقديرات الدولية إلى أن أكثر من 8 ملايين شخص يموتون سنويًّا بسبب التدخين؛ فضلًا عن العديد من الأمراض التي تصيب الإنسان وتمتد آثارها إلى التسبب في التلوث على كوكب الأرض بفعل نفايات ما بعد الاستهلاك.