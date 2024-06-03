لا تطلب مشورة طبية من الذكاء الاصطناعي.. خبراء يحذرون من 8 مخاطر صحية كبيرة بشأنه

وبرأي هؤلاء، يمكن لهذه التكنولوجيا أن توجه الناس نحو بعض الأمراض، لكنها تقدم أيضًا معلومات غير دقيقة، كما أنها تختلق بعض الحقائق، في بعض الأحيان.