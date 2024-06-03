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لا تطلب مشورة طبية من الذكاء الاصطناعي.. خبراء يحذرون من 8 مخاطر صحية كبيرة بشأنه

لا تطلب مشورة طبية من الذكاء الاصطناعي.. خبراء يحذرون من 8 مخاطر صحية كبيرة بشأنه

يحذر خبراء الصحة من طلب المشورة الطبية من أدوات الذكاء الاصطناعي على الإنترنت، محذرين من ثمانية مخاطر صحية وطبية بشأن التعامل مع هذه الأدوات.

وحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فمنذ ظهورها وانتشارها بكثافة في الفضاء الرقمي، حازت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية اهتمام كثير من مستخدمي الإنترنت، لدرجة أن البعض أصبح يتجه إليها طلبًا للمشورة الطبية والصحية.

المعلومات غير دقيقة

وحسب التقرير، فإن كثيرين من مستخدمي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي طرحتها شركة غوغل، تعرضوا مؤخرًا لمجموعة واسعة من المعلومات غير الدقيقة، حينما طرحوا على تلك الأدوات أسئلة بشأن موضوعات عدة.

وحذر خبراء من المعلومات التي توفرها أدوت الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة غوغل بخصوص الأسئلة المتعلقة بالصحة والطب، مشيرين إلى أن المخاطر في ذلك كبيرة.

تختلق بعض الحقائق

وبرأي هؤلاء، يمكن لهذه التكنولوجيا أن توجه الناس نحو بعض الأمراض، لكنها تقدم أيضًا معلومات غير دقيقة، كما أنها تختلق بعض الحقائق، في بعض الأحيان.

نصائح خطيرة تتعارض مع الإرشادات الطبية

ويشير مختصون إلى أن إجابات الذكاء الاصطناعي، إذا استندت على مواقع إلكترونية غير متخصصة وغير علمية، فإن تلك الإجابات تقدم نصائح تتعارض مع الإرشادات الطبية، أو تشكل خطراً على صحة الشخص.

تعتمد على مصادر غير متخصصة

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مختصين قولهم إنه "ثبت بالفعل أن أدوات الذكاء الاصطناعي تنتج إجابات سيئة، إذ يبدو أنها تعتمد على مصادر غير متخصصة".

طبيًا.. لا تثق بالذكاء الاصطناعي

وقال كارانديب سينغ، رئيس قسم الصحة في منظمة العفو الدولية "لا يمكنك أن تثق في كل ما يصلك من تلك الأدوات".

وشدد "سينغ" على أنه "في مجال الصحة، يجب أن يكون مصدر المعلومات موثوقًا".

أدوات الذكاء الاصطناعي لا تكشف مصدر المعلومات

ويشير هؤلاء إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تستعين بمعلومات من بعض المدونات وبعض المواقع غير المتخصصة، مثل ويكيبيديا ومواقع التجارة الإلكترونية، دون أن تخبر السائل بمصدر المعلومات.

غوغل: الشركة غير مسؤولة بشأن الردود الطبية

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم غوغل قوله إن "الشركة تحرص على إظهار عدم مسؤوليتها بشأن الردود التي يطلبها المستخدمون، وتلفت انتباههم إلى أنه لا ينبغي التعامل مع المعلومات على أنها نصيحة طبية."

دقة المعلومة.. وكيفية تقديمها للمستخدم

ويشير الخبراء إلى أن الإجابة على الأسئلة الطبية، لا تتطلب دقة المعلومة فقط، ولكن كيفية تقديمها للمستخدمين.

خبراء الذكاء الاصطناعي يرفضون

وفي المقابل يرفض خبراء الذكاء الاصطناعي هذه التحذيرات، مؤكدين على عملية تدقيق كبير فيما يتعلق بالمعلومات الصحية.

المعلومات الصحية تمر بتدقيق كبير

قال هيما بوداراغو، مدير إدارة المنتجات في غوغل، إن "عمليات البحث عن المعلومات الصحية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي تمر بتدقيق كبير، ونحن نتعاون مع مواقع موثوقة".

مليارات الحقائق من مئات المصادر

ورفضت شركة غوغل تقديم قائمة مفصلة بالمواقع الإلكترونية التي توفر المعلومات الموجودة في تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وقالت إنها "تستخدم نظام معلومات يستخرج مليارات الحقائق من مئات المصادر".

مواقع متخصصة

وبرأي خبراء في الطب، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي تستند في الاجابة على الأسئلة الصحية، على مواقع مثل "مايو كلينك" ومنظمة الصحة العالمية ومركز البحث العلمي "بوبميد".

معلومات مفيدة

في المقابل، يرى مختصون أن تلك التقنيات بها قدر من الفائدة، مشيرين إلى أنه حينما طُرح على أدوات الذكاء الاصطناعي سؤالاً يقول: "هل أعاني من نوبة قلبية؟" جاءت الإجابة تحتوي على ملخص مفيد للأعراض.

نصيحة للاتصال برقم الطوارئ

كما أن الإجابة تضمنت نصيحة للسائل بأن يقوم بالاتصال برقم الطوارئ لطلب المساعدات الطبية العاجلة، مع نصيحة تشير إلى أن الإجابات هي لأغراض إعلامية فقط، وأنه يجب استشارة الطبيب للحصول المشورة الطبية، أو للتشخيص.

الذكاء الاصطناعي
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