بالفيديو.. لكمات ومضاربات عنيفة داخل برلمان أرض الصومال

وحسب قناة "الحدث"، كانت السلطات الأمنية في إقليم أرض الصومال غير المعترف بها دوليًّا؛ قد اعتقلت النائب المتهم محمد أبيب، ووجّهت له النيابة العامة بعدها اتهامات؛ منها: دعم العدو، وتشويه صورة جيش أرض الصومال، والعمل ضد المصالح الوطنية.