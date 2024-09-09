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بالفيديو.. لكمات ومضاربات عنيفة داخل برلمان أرض الصومال
كشف فيديو عن وقوع مضاربات عنيفة داخل برلمان إقليم أرض الصومال؛ بسبب تفجر خلافات بشأن تجريد نائب بالبرلمان من حصانته؛ لاتهامه بالاجتماع مع مسؤولين دبلوماسيين في سفارة الصومال لدى جيبوتي.
وحسب قناة "الحدث"، كانت السلطات الأمنية في إقليم أرض الصومال غير المعترف بها دوليًّا؛ قد اعتقلت النائب المتهم محمد أبيب، ووجّهت له النيابة العامة بعدها اتهامات؛ منها: دعم العدو، وتشويه صورة جيش أرض الصومال، والعمل ضد المصالح الوطنية.
وتشهد العلاقات بين جيبوتي وإقليم أرض الصومال خلافات شديدة؛ حيث تتهم أرض الصومال جيبوتي، بأنها تسمح بتواجد فصيل متمرد على أراضيها، رغم أن هذا الفصيل يهدد أرض الصومال.