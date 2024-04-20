الشرطة أطلقت النار عليه.. "كبش" يقتل مسنَّيْن ويصيب ثالثًا في نيوزيلندا

ويقول "فيت": "معظم الأشخاص الذين مارسوا الزراعة في مرحلة ما كان لديهم كبش، ويجب عليك الحذر منه؛ إذا أدرت ظهرك له فربما يهاجمك في بعض الأحيان.. ومن النادر جدًّا أن يقوم الكبش بإصابة شخص ما بهذا المستوى، ولكن المكان الذي يمكن أن تتعرض فيه للصدمة في جسدك أو المكان الذي قد تسقط فيه ربما يتسبب بالموت".