سفير الإمارات لدى إيران يستأنف مهامه لأول مرة بعد ست سنوات من سحبه

اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، قراراً بإعادة سفيرها إلى إيران "خلال الأيام القادمة"، في خطوةٍ هي الأولى منذ أن خفّضت تمثيلها الدبلوماسي في هذا البلد سنة 2016.
ورغم ذلك، أبقت الإمارات على علاقاتٍ اقتصادية مع إيران، وسعت في الأشهر الأخيرة إلى الانخراط في حوارٍ معها لحلحلة المسائل العالقة بين البلدين، وجرى تبادل زيارات.
وأكّدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان "عودة سيف محمد الزعابي سفير دولة الإمارات إلى عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران خلال الأيام القادمة".. وأوضحت أن ذلك يأتي تنفيذاً لقرار "رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير" و"بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة".