سفير الإمارات لدى إيران يستأنف مهامه لأول مرة بعد ست سنوات من سحبه

اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، قراراً بإعادة سفيرها إلى إيران "خلال الأيام القادمة"، في خطوةٍ هي الأولى منذ أن خفّضت تمثيلها الدبلوماسي في هذا البلد سنة 2016.