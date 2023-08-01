"الإحصاء": ارتفاع أسعار العقارات في المملكة بنسبة 0.8% في الربع الثاني 2023

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة بنسبة 0.8% خلال الربع الثاني من 2023 مقارنة بالربع نفسه من 2022، متأثرًا بارتفاع أسعار كل من العقارات السكنية 1.1%، والتجارية 0.2%، فيما ساهم انخفاض الزراعية 0.3% في التقليل من ارتفاعه.