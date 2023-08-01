"الإحصاء": ارتفاع أسعار العقارات في المملكة بنسبة 0.8% في الربع الثاني 2023

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة بنسبة 0.8% خلال الربع الثاني من 2023 مقارنة بالربع نفسه من 2022، متأثرًا بارتفاع أسعار كل من العقارات السكنية 1.1%، والتجارية 0.2%، فيما ساهم انخفاض الزراعية 0.3% في التقليل من ارتفاعه.
هذا وقد ارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 1.1% متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2%؛ وذلك على أساس سنوي في الربع الثاني 2023م؛ فيما ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.0%، وفي المقابل انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.9% والفلل بنسبة 5.0% والبيوت بنسبة 0.1%.
من جانب آخر فقد ارتفعت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.2% متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.2%؛ في حين انخفضت أسعار المعارض التجارية بنسبة 1.1%، واستقرت أسعار العمائر التجارية والمراكز التجارية في الربع الثاني 2023م؛ بينما شهد القطاع الزراعي انخفاضًا بنسبة 0.3% نتيجة انخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.3%.
فيما استقر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات خلال الربع الثاني من عام 2023م مقارنة بالربع الأول من عام 2023م.