إنجلترا أم إيطاليا؟.. طائرة تغير مسارها بسبب أم أردنية

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن تصريح د. حسن خان لـ"BBC"، حيث قال: إن الرحلة من عمان، إلى مطار لوتون في لندن، استغرقت ساعتين صباح السبت عندما استدعى الطاقم الطبيب، مبينًا أن المرأة التي تبلغ من العمر 38 عامًا أنجبت فتاة تتمتع بصحة جيدة.