فيديو تدمير سد "كاخوفكا".. فيضانات تجتاح القرى وأوكرانيا تبدأ إجلاء السكان

وقالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، الثلاثاء، نقلاً عن مصدر مطلع لم تذكر هويته، إن سد نوفا كاخوفكا، الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، تدمر وإن المياه غمرت المنطقة المحيطة به.