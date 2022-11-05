من سويسرا.. "سبق" ترصد منتج "IQOS" الذي سيكون بديلاً للدخان

ويؤكد المختصون في الشركة من خلال الدراسات والأبحاث التي اطلعت عليها "سبق" أن منتج (IQOS) حظي بأكثر من 50 دراسة مستقلة، بما في ذلك دراسات مراكز حكومية رائدة، وسلطات صحية وغيرها، تؤكد أهمية ما توصلت إليه الشركة من خلال المنتج الذي سيكون يومًا من الأيام بديلاً للدخان، ويُعتبر أقل ضررًا.