من سويسرا.. "سبق" ترصد منتج "IQOS" الذي سيكون بديلاً للدخان

على غرار ما أعلنته شركة فيليب موريس إنترناشونال، حول بدائل "سجائر الدخان" الأقل ضررًا، التي تنوي تعميمها وبيعها لمعظم الدول بهدف مستقبل خالٍ من الدخان، قامت صحيفة "سبق" في الخامس من شهر سبتمبر الماضي بزيارة لمركز الأبحاث لشركة فيليب موريس إنترناشونال الواقعة في مدينة نيوشاتيل بسويسرا.
وبحسب معلومات، كشف عنها مختصون في الشركة، فإنه منذ عام 2008م تواصل شركة فيليب موريس إنترناشونال ابتكارها واستثمارها في المنتجات الخالية من الدخان؛ بهدف عزمها ليكون بديلاً للسجائر الحالية. وخلصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن التحول الكامل إلى استخدام نظام تسخين التبغ (IQOS) يقلل تعرُّضك للمواد الكيمائية الضارة، أو التي يُحتمل أن تكون ضارة.
ويبقى السؤال: متى يحل منتج (IQOS) بدلاً من الدخان؟ ليجيب المختصون في شركة فيليب موريس إنترناشيونال خلال زيارة "سبق" للشركة بقولهم إنه بدءًا من مارس 2022 توافرت منتجاتها الخالية من الدخان في 71 دولة، منها 30 دولة ذات دخل منخفض ومتوسط. وتوقعت أن يوجَد المنتج في 100 دولة في السنوات الخمس المقبلة.
ويؤكد المختصون في الشركة من خلال الدراسات والأبحاث التي اطلعت عليها "سبق" أن منتج (IQOS) حظي بأكثر من 50 دراسة مستقلة، بما في ذلك دراسات مراكز حكومية رائدة، وسلطات صحية وغيرها، تؤكد أهمية ما توصلت إليه الشركة من خلال المنتج الذي سيكون يومًا من الأيام بديلاً للدخان، ويُعتبر أقل ضررًا.