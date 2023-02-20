تسببت في مقتل 36 شخصًا.. شاهد ما فعلته الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل

وأحصت حكومة الولاية في بيان 228 شخصًا آخرين أصبحوا بلا مأوى؛ بينما تم إجلاء 338 شخصًا من المنطقة الساحلية شمال مدينة ساو باولو، في الوقت الذي تعمل فيه طواقم الإنقاذ على مساعدة المتضررين من العاصفة. ولم تذكر السلطات رقمًا بشأن عدد المفقودين.