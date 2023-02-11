حصيلة القتلى في تركيا وسوريا تلامس الـ30 ألفًا.. وتوقُّعات بتخطيها الـ 40 ألفًا

يأتي هذا بينما يستمر رجال الإنقاذ في تركيا بالبحث عن ناجين، وانتشال الجثث من تحت الأنقاض. وقد نجحوا بالفعل اليوم في إنقاذ عدد صغير من الناجين بعد قضائهم نحو 6 أيام تحت الركام.