حصيلة القتلى في تركيا وسوريا تلامس الـ30 ألفًا.. وتوقُّعات بتخطيها الـ 40 ألفًا

أكدت هيئة إدارة الكوارث في تركيا مساء اليوم ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا إلى 24617 قتيلاً.
وكان المرصد السوري قد أكد اليوم ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في عموم مناطق سوريا إلى 5200؛ وبذلك يرتفع عدد الضحايا في البلدين إلى 29817.
فيما أعلنت وزارة الصحة السورية مساء اليوم ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في مناطق سيطرة الحكومة إلى 1408 قتلى، بينما تم تسجيل 2341 إصابة.
أما منظمة "الخوذ البيضاء" فأعلنت مساء اليوم ارتفاع عدد القتلى في شمال غرب سوريا إلى 2167، بينما تخطى عدد الجرحى الـ3000.
يأتي هذا بينما يستمر رجال الإنقاذ في تركيا بالبحث عن ناجين، وانتشال الجثث من تحت الأنقاض. وقد نجحوا بالفعل اليوم في إنقاذ عدد صغير من الناجين بعد قضائهم نحو 6 أيام تحت الركام.
وبينما اعلنت منظمة الخوذ البيضاء أمس انتهاء عملية البحث عن الناجين في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة، استمر البحث اليوم في مناطق الحكومة، لكن قائد فوج إطفاء اللاذقية أعلن مساء السبت انتهاء عمليات إخراج ضحايا الزلزال في جميع مناطق هذه المحافظة.
وأعرب نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، عن اعتقاده بأن عدد ضحايا الزلازل في تركيا وسوريا سيتجاوز 40 ألف قتيل.
وذكر غريفيث اليوم خلال مقابلة مع قناة "سكاي نيوز": "من الصعب للغاية إعطاء تقدير دقيق؛ لأن الأنقاض لم يتم إزالتها بعد، لكنني متأكد من أن عدد القتلى سيتضاعف أو يزيد".
وأضاف غريفيث: "تواجه سوريا وقتًا أكثر صعوبة في التعامل مع تداعيات هذه المأساة بسبب سنوات الحرب".