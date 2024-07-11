جرفتها المياه لـ37 ساعة و80 كم.. إنقاذ صينية على شواطئ اليابان

وبدأ خفر السواحل الياباني عملية بحث عن المرأة، التي تم تعريفها فقط بأنها مواطنة صينية في العشرينات من عمرها، بعد تلقي مكالمة هاتفية ليلة الاثنين من صديقتها تفيد بأنها اختفت أثناء السباحة في شيمودا، التي تبعد حوالي 200 كيلومتر جنوب غربي العاصمة طوكيو.