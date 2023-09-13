جهود الإنقاذ تكافح للوصول للقرى النائية بالمغرب.. وحصيلة القتلى تقارب الـ3 آلاف

يواجه كثير من الناجين من أقوى زلزال ضرب المغرب منذ أكثر من قرن ظروفًا صعبة في الملاجئ المؤقتة التي يحتمون بها بعد أن قضوا ليلة خامسة في العراء، لكن اليأس استبد بأشخاص في مناطق نائية، عزلتها الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال، وتكثفت جهود الإغاثة في الأماكن التي يمكن الوصول إليها من خلال إقامة مخيمات إيواء، وتوزيع الغذاء والمياه.