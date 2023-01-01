فيديو مرعب.. شاهد ما فعله نمر بمدربه في سيرك إيطالي
نجا مروّض حيوانات مفترسة من هجومٍ غادر، عندما باغته نمر وانقض عليه أثناء أداء حركات استعراضية في سيرك إيطالي، الخميس.
وتَعرض المدرب إيفان أورفي (31 عامًا) للهجوم من الحيوان المفترس، في سيرك "مارينا أورفي" بمقاطعة ليتشي جنوبي إيطاليا؛ حسب "سكاي نيوز عربية".
هجوم مروع
وتُظهر لقطات مروعة لحظة الهجوم؛ حيث تسلل النمر من خلف المدرب الذي كان يعطي تعليمات لنمر آخر، وسحبه إلى الأرض من ساقه قبل أن يقفز على ظهره ويعضه في مناطق متفرقة من جسده.
ونُقل المدرب إلى المستشفى مصابًا بجروح عميقة في الرقبة والساق والذراع؛ لكنه نجا لحسن حظه من إصابات كادت تهدد حياته وغادر المستشفى في وقت لاحق.
وعُزل النمر الذي نفذ الهجوم، من أجل الخضوع لفحوص طبية بيطرية.
بيان إدارة السيرك
وقالت إدارة السيرك في بيان بشأن الحادث على "فيسبوك": "النمور حيوانات رائعة، وترويضها فن عمره مئات السنين، ليس فقط في عالم السيرك.. ومع ذلك يمكن أن تقع الحوادث، والشجاعة التي أظهرها أولئك الذين يمارسون هذه المهنة مثل إيفان، تستحق الثناء".
وأضاف البيان: "أصيب إيفان، المدرب المحترف الموهوب، خلال العرض، ولحسن الحظ تعرض لجروح طفيفة وحالته ليست مدعاة للقلق".
مطالبات بحظر الحيوانات في السيرك
وقالت المنظمة الدولية لحماية الحيوانات (OIPA): إن الهجوم "دليل على ضرورة تطبيق قانون يحظر ظهور الحيوانات البرية في أنشطة السيرك".
ولسنوات طلبت المنظمة غير الحكومية المرتبطة بالعديد من هيئات الأمم المتحدة من مختلف حكومات العالم، إصلاح قانون استغلال الحيوانات لأغراض الترفيه.
الحيوانات تتمرد
وقال رئيس المنظمة ماسيمو كومباروتو في بيان: "وراء تدريبات السيرك تختفي شهور من الحرمان وسوء المعاملة والمعاناة؛ فلا عجب أن تحدث مثل هذه الوقائع".
وأضاف كوماروتو: "الحيوانات التي تقدم عروضها في السيرك تعيش أسيرةً خلف القضبان في مساحة محدودة، وتتعرض لضغوط دائمة. إنها تعيش حياة مخالفة لطبيعتها وفي بعض الأحيان تتمرد".