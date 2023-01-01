فيديو مرعب.. شاهد ما فعله نمر بمدربه في سيرك إيطالي

بيان إدارة السيرك

وقالت إدارة السيرك في بيان بشأن الحادث على "فيسبوك": "النمور حيوانات رائعة، وترويضها فن عمره مئات السنين، ليس فقط في عالم السيرك.. ومع ذلك يمكن أن تقع الحوادث، والشجاعة التي أظهرها أولئك الذين يمارسون هذه المهنة مثل إيفان، تستحق الثناء".