ثورة على طرق السفر.. دراسة: إضافة الطحالب إلى الأسفلت يزيد المرونة ويمنع التشققات

أظهرت دراسة حديثة من جامعة أريزونا الأمريكية أن إضافة زيوت الطحالب الدقيقة إلى الأسفلت يعزز مقاومته للضغط والرطوبة، ويقلل التشوهات مقارنة بالبيتومين التقليدي. استعاد الأسفلت المدعوم بشكل أفضل، مما يطيل عمر الطرق.
حل مشكلات البيتومين والبصمة الكربونية
ووفقاً لتقرير على موقع " Naukatv.ru " الروسي، أن البيتومين، المستخلص من النفط، يفقد مرونته في البرد مسبباً تشققات وحفراً، مع إصلاحات مستمرة وبصمة كربونية عالية.
وقال الأستاذ المساعد إلهام فيني، قائد الفريق: "استبدال جزء من البيتومين بزيوت الطحالب يقلل البصمة الكربونية بنسبة 4.5% لكل نسبة مئوية". وأظهرت الطحالب الدقيقة من نوع "هيماتوكوكاس بلوفياليس" أفضل النتائج، حيث توفر مرونة أكبر في ظروف البرد وتحملا أفضل لحركة المرور والرطوبة.
مستقبل مستدام رغم التكلفة
رغم ارتفاع تكلفة المواد الحيوية، يُدرس إضافتها كنسبة 22% لأسفلت محايد كربونياً، نحو طرق صديقة للبيئة.