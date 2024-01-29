منعوا هنديًا من صعود الطائرة.. شاهد ما فعله حتى يوقف إقلاعها

وكانت شرطة دلهي قد رفعت قضية ضد شخص مجهول أبلغ هاتفياً عن وجود القنبلة، وبعد عملية بحث تم التوصل إلى المتهم والقبض عليه وباستجوابه حول دوافع التهديد بوجود قنبلة، كشف أنه أجرى المكالمة عمداً لتأخير الرحلة بعد أن رفض موظفو شركة الطيران صعوده إلى الطائرة عندما وصل متأخراً.