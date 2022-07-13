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بعد فراق 7 سنوات.. شاهد رد فعل "لبؤتين" عندما شاهدتا المرأة التي ربتهما
مقطع فيديو يعود للعام 2017 وأعيد نشره على نطاق واسع في الأيام الأخيرة
لقي مقطع فيديو تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل؛ حيث يرصد امرأة تعانق لبؤتين ضخمتين في حديقة للحيوانات في سويسرا.
ويُظهر الفيديو اللبؤتين وهما تركضان نحو البوابة كأشبال صغيرة باتجاه المرأة التي ربتهما منذ سبع سنوات لمعانقتها.
ووفق "يورونيوز" أشارت مصادر إلى أن مقطع الفيديو يعود إلى عام 2017، وتمت إعادة نشره على مواقع التواصل.
وأضافت المصادر إلى أن المرأة كانت قد قامت بتسليم اللبؤتين إلى حديقة الحيوانات في سويسرا، بعد أن أصبحتا بحجم كبير يصعب الاعتناء بهما.