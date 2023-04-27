تحذير للمسافرين إلى بريطانيا.. مطار هيثرو على موعد مع إضرابات جديدة في مايو

وسيشارك نحو 1400 عنصر أمن في الإضراب في 4 و5 و6 و9 و10 و25 و26 و27 مايو، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإضراب إلى تأخيرات في الرحلات واضطرابات في تدفق الزوار إلى المملكة المتحدة.