تحذير للمسافرين إلى بريطانيا.. مطار هيثرو على موعد مع إضرابات جديدة في مايو

حذرت نقابة "يونايت" المسافرين من احتمالية وقوع "اضطرابات وتأخيرات حتمية" في مطار هيثرو في لندن خلال مايو المقبل، حيث سيُضرب حراس الأمن عن العمل لمدة 8 أيام؛ للمطالبة بزيادة رواتبهم.
ونقابة "يونايت" اتحاد تجاري بريطاني وأيرلندي، خاص بقطاعي النقل والعمال العام، وهو يضم أكثر من 1.2 مليون عضو، وتعد ثاني أكبر نقابة عمالية في المملكة المتحدة.
وسيشارك نحو 1400 عنصر أمن في الإضراب في 4 و5 و6 و9 و10 و25 و26 و27 مايو، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإضراب إلى تأخيرات في الرحلات واضطرابات في تدفق الزوار إلى المملكة المتحدة.
وتعد هذه الإضرابات جزءًا من سلسلة من الإضرابات التي شهدتها المملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة، حيث يطالب العاملون في العديد من القطاعات بتحسين الأجور في مواجهة ارتفاع الأسعار.