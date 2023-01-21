أشباح وكوابيس وكائنات فضائية.. دراسة تقترب من حل لغز حدوث "الأنشطة الخارقة" ليلاً

وفي تفسير للترابط بين هلوسات النوم والاعتقاد بالأمور الخارقة، تشير الدراسة إلى أن "شخصاً ما يعاني أصواتاً أو صوراً مرتبطة بالنوم يمكن أن يفسر ذلك كدليل على وجود كائنات فضائية أو كائنات أخرى خارقة للطبيعة"، إلا أنهم أكدوا أنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاختبار ذلك، حسب "ساينس آليرت".