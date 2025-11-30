"الصحة العالمية": 8 وفيات و12 إصابة بحمى ماربورغ في إثيوبيا منذ منتصف نوفمبر

كما أشار إلى أن المنظمة نشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع فريقين من خبراء الصحة المتخصصين في إدارة الحالات ومراقبة الأمراض في منطقتي أواسا وجينكا، بهدف تطويق انتشار الفيروس، مشددًا على أن بعض هؤلاء الخبراء شاركوا مسبقًا في تدريبات الاستجابة الطارئة.