"الصحة العالمية": 8 وفيات و12 إصابة بحمى ماربورغ في إثيوبيا منذ منتصف نوفمبر

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن إثيوبيا سجلت 12 حالة إصابة مؤكدة بحمى ماربورغ، بينها 8 حالات وفاة، وذلك منذ الإبلاغ عن أولى الإصابات في 13 نوفمبر الجاري.
وقال غيبريسوس في بيان رسمي: "مع استمرار تفشي المرض، من الضروري إجراء مراقبة نشطة للمرض في المناطق التي يحتمل تأثرها، لضمان متابعة المخالطين وتقديم الرعاية الطبية عند الحاجة".
وأوضح أن السلطات الصحية في إثيوبيا أبلغت هذا الأسبوع عن حالة جديدة في مدينة أواسا، تعود لشخص خالط مريضًا مصابًا، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية استجابت لطلب الحكومة الإثيوبية بتقديم لوازم اختبار إضافية ومعدات وقاية شخصية للعاملين في القطاع الصحي.
كما أشار إلى أن المنظمة نشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع فريقين من خبراء الصحة المتخصصين في إدارة الحالات ومراقبة الأمراض في منطقتي أواسا وجينكا، بهدف تطويق انتشار الفيروس، مشددًا على أن بعض هؤلاء الخبراء شاركوا مسبقًا في تدريبات الاستجابة الطارئة.
يُذكر أن إثيوبيا أكدت تفشي حمى ماربورغ للمرة الأولى في نوفمبر، وكانت قد أعلنت سابقًا عن 3 حالات وفاة.
وبحسب ما نقلته وكالة نوفوستي الروسية، فإن عدد الوفيات المسجلة ارتفع خلال الأيام الماضية إلى 6 قبل أن يؤكد المدير العام للمنظمة لاحقًا أن العدد الإجمالي بلغ 8 وفيات.