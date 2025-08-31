شاهد.. مرصد الختم الفلكي يوثق ألسنة لهب شمسية بعدسة تلسكوب متخصص

تزامنًا مع ازدياد النشاط الشمسي، تمكن مرصد الختم الفلكي في أبوظبي من توثيق صورة مميزة للنشاط الشمسي ظهر اليوم الأحد 31 أغسطس 2025، وذلك باستخدام تلسكوب شمسي متخصص يعمل بتقنية (هيدروجين ألفا)، حيث أظهرت الصورة العديد من البقع الشمسية كنقاط سوداء داكنة.
مدير المرصد، الفلكي محمد عودة، هو من التقط هذه الصورة، موضحًا أنها تكشف عن ظاهرة الأشواك الشمسية الصغيرة (Spicules) على حافة الشمس، بالإضافة إلى بعض الأشرطة الشمسية الداكنة (Filaments) على سطحها، وألسنة اللهب (Prominences) المنبعثة من أطرافها، إلى جانب البقع الشمسية (Sunspots).
وأضاف عودة أن الطبقة التي تظهر من خلال هذا التلسكوب هي الطبقة اللونية (Chromosphere)، الواقعة فوق الطبقة الضوئية (Photosphere) التي تُرى بالعين المجردة أو عبر التلسكوبات التقليدية، مبينًا أن هذه المشاهد تقدم فرصة لفهم أوضح للنشاط الشمسي وأثره على الأرض.