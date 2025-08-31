شاهد.. مرصد الختم الفلكي يوثق ألسنة لهب شمسية بعدسة تلسكوب متخصص

مدير المرصد، الفلكي محمد عودة، هو من التقط هذه الصورة، موضحًا أنها تكشف عن ظاهرة الأشواك الشمسية الصغيرة (Spicules) على حافة الشمس، بالإضافة إلى بعض الأشرطة الشمسية الداكنة (Filaments) على سطحها، وألسنة اللهب (Prominences) المنبعثة من أطرافها، إلى جانب البقع الشمسية (Sunspots).