حول العالم في صورة: "طريق الأشباح" في ألمانيا.. لماذا خلا من السيارات؟

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" نرى مشهدًا لأحد الطرق السريعة في فرانكفورت في ألمانيا في ساعة الظهيرة، وهو خالٍ تمامًا من حركة السيارات والمركبات، وذلك على غير المعتاد في هذا الوقت من اليوم الذي يشهد في الغالب زحامًا.