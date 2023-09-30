خرج عن السيطرة.. دعوة لشركات الذكاء الاصطناعي من "البنتاغون": أريحونا!

وقال "مارتيل": "نحن ببساطة نحصل فقط على النتيجة النهائية لبناء النموذج، وهذا لا يكفي. هم يقولون لنا: هذا هو النموذج. نحن لن نخبركم كيف فعلنا ذلك ولا نخبركم هل هو جيد أو سيئ. نحن لا نقول ما إذا كان هذا متحيزًا أم لا".