خرج عن السيطرة.. دعوة لشركات الذكاء الاصطناعي من "البنتاغون": أريحونا!

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن وزارة الدفاع الأمريكية دعت شركات الذكاء الاصطناعي للتحدث بشكل أكثر عن تكنولوجياتها.
ووفقًا للوكالة: يخشى البنتاغون من أن الذكاء الاصطناعي بات خارج نطاق السيطرة، وتتم مقارنته هناك "بالتكنولوجيات القادمة من الكواكب الأخرى".
وطالب مدير قسم الذكاء الرقمي والاصطناعي في البنتاغون "كريج مارتيل"، الشركات الأمريكية بأن تقدم المعلومات المتوفرة لديها حول كيفية تصميم برامج الذكاء الاصطناعي حتى "يشعر القسم بالراحة والأمان".
وقال "مارتيل": "نحن ببساطة نحصل فقط على النتيجة النهائية لبناء النموذج، وهذا لا يكفي. هم يقولون لنا: هذا هو النموذج. نحن لن نخبركم كيف فعلنا ذلك ولا نخبركم هل هو جيد أو سيئ. نحن لا نقول ما إذا كان هذا متحيزًا أم لا".
ووفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية": يرى "مارتيل" أن هذه النماذج تعتبر بالنسبة لوزارة الدفاع الأمريكية بمثابة "التكنولوجيات القادمة من الفضاء الكوني".
وقال: "نحن نريد أن نفهم استخدامات هذه النماذج وفوائدها ومخاطرها وكيفية مكافحتها".