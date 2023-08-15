واشنطن.. هيئة محلفين في ولاية جورجيا توافق على توجيه لائحة من 10 تهم لترامب

وافقت هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا على توجيه لائحة من 10 تهم للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في قضية اقتحام الكونغرس ومحاولة قلب نتيجة انتخابات 2020.
وأظهرت لقطات تلفزيونية من محكمة في أتلانتا، مساء أمس الإثنين، النتائج التي توصلت إليها الهيئة.. ويمهد ذلك لصدور لائحة اتهام عددٍ كبيرٍ من المتهمين.
في غضون ذلك، تمّ إمهال ترامب و18 شخصاً اتهموا معه على خلفية ممارساتهم خلال انتخابات 2020، حتى تاريخ 25 أغسطس للمثول أمام القضاء في جورجيا، بحسبما أعلنت المدعية العامة المكلّفة بالملف فاني ويليس.
وقالت المدعية العامة التي تحقّق في الملف منذ عام 2021، إنها تريد أن تتم المحاكمة في هذه القضية "في غضون 6 أشهر".
ويتوقّع محللون قضائيون أن تجمع المدعية العامة الديسة أتلانتا، فاني ويليس، الادعاءات مقابل الزواج من المتآمرين معه في قضية واحدة، إطار قانون تأثير الابتزاز الكبير الفاسدة (المعروف اختصاراً ريكو) لولاية كاليفورنيا.
وتشكل الولاية الجنوبية التي فازت بترشيحها الرئيس جو بايدن بـ 12000 صوت عام 2020.
حتى لو تم انتخابه، يرعاهم في نفس الموضوع الذي أرهمته في النظام الفدرالي في القضايا.
ووصفه بالفاشل، ووصفه بالإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى.
وكتب الرئيس السابق: أولئك الذين زيّفوا الانتخابات وسرقوها هم مَن يتلاعبون (..) وهم مَن تجب مقاضاتهم".