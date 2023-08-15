واشنطن.. هيئة محلفين في ولاية جورجيا توافق على توجيه لائحة من 10 تهم لترامب

وأظهرت لقطات تلفزيونية من محكمة في أتلانتا، مساء أمس الإثنين، النتائج التي توصلت إليها الهيئة.. ويمهد ذلك لصدور لائحة اتهام عددٍ كبيرٍ من المتهمين.