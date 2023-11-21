رغم أننا نحب بعضها نيئًا.. علماء: 9 خضروات تزيد فائدتها عند الطهي

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن التقرير، أن الوجبات الغذائية النيئة هي اتجاه حديث إلى حد ما، ويشمل ذلك النظام الغذائي النباتي، والاعتقاد السائد هو أنه كلما كانت معالجة وطهي الأطعمة أقل، كان ذلك أفضل؛ ولكن ليست كل الأطعمة مغذية أكثر عند تناولها نيئة، وفي الواقع، فبعض الخضروات تكون مغذية أكثر عند طهيها.