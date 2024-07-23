"الصحة العالمية" تحذر من الانتشار الدولي لشلل الأطفال في حال عدم احتوائه بغزة

وأكدت المنظمة وجود ست عينات بيئية إيجابية من فيروس شلل الأطفال المتغير من النوع 2 ( cVDPV2) في دير البلح وخان يونس في غزة، وأن هذه العينات لها ارتباط وثيق مع بعضها، وترتبط أيضًا بالفيروس الذي كان منتشرًا في مصر في النصف الثاني من عام 2023، وأنه من الممكن أن يكون الفيروس قد دخل إلى غزة في وقت مبكر من شهر سبتمبر 2023، وقد تم عزل الفيروس من عينات بيئية فقط، ولم يتم الكشف حتى الآن عن حالات إصابة، حيث إن الرقابة والرصد لا تعمل بشكل كافٍ في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.