منزوع السرية.. تقرير استخبارات أمريكي يحوم حول أصل "كورونا": سلاح بيولوجي؟!

قدّم تقرير نُزِعت عنه السرية، الجمعة، من أجهزة الاستخبارات الأمريكية، طال انتظاره، حول أصول فيروس كورونا؛ تفاصيل جديدة، لكنه لم يذكر بشكل قاطع ما إذا كان مصدر الفيروس هو حيوان مصاب أو حدث "صناعي" في المختبر.