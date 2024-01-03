خبير ملكي: تشارلز الثالث قد يتنازل عن العرش للأمير ويليام

وأضاف: "يجب أن يجعلك هذا تتساءل عما إذا كان الملك تشارلز، في غضون خمس أو عشر سنوات، قد يفكر في فعل الشيء نفسه إذا كانت صحته تعاني أو أنه يعتقد فقط أن الوقت مناسب لتوريث ويليام وكيت بينما لا يزالان صغيرين".