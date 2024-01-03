خبير ملكي: تشارلز الثالث قد يتنازل عن العرش للأمير ويليام
أشار الخبير الملكي وكاتب السيرة الذاتية فيل دامبيير إلى احتمال أن يتخلى ملك بريطانيا تشارلز الثالث عن العرش مبكراً لصالح الأمير ويليام، كما فعلت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية.
وكشفت الملكة البالغة من العمر 83 عاماً، وهي ابنة العم الثالثة للملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، في خطابها بمناسبة العام الجديد في 31 ديسمبر أنها ستتنحى عن العرش في 14 يناير لصالح ابنها ولي العهد الأمير فريدريك.
وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، قال "دامبيير": ربما يتطلع الملك تشارلز إلى القيام بخطوة مماثلة بينما لا يزال ويليام وزوجته كيت ميدلتون صغيرين في السن.
وأضاف: "يجب أن يجعلك هذا تتساءل عما إذا كان الملك تشارلز، في غضون خمس أو عشر سنوات، قد يفكر في فعل الشيء نفسه إذا كانت صحته تعاني أو أنه يعتقد فقط أن الوقت مناسب لتوريث ويليام وكيت بينما لا يزالان صغيرين".
وأردف "دامبيير": "لم تكن الملكة الراحلة تتنازل عن العرش أبداً بسبب ما حدث في عام 1936 عندما تنازل عمها عن العرش لوالدها. لكن الزمن يتغير".
وردد الخبير والمعلق الملكي ريتشارد فيتزويليامز تعليقات دامبيير، الذي قال: إن قرار الملكة مارغريت بالتنازل عن العرش مبكراً يمكن أن يكون لضمان مواكبة النظام الملكي للعصر، وهو أمر أعرب تشارلز عن اهتمامه بتنفيذه.