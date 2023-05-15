بعد خيانة الصداقة.. رجل أعمال يستيقظ على مطالبته بـ33 مليون درهم في الإمارات

استيقظ رجل أعمال آسيوي في الإمارات، على مطالبة صديقه وشريكه السابق له بدفع 33 مليون درهم، "دون وجه حق"، بموجب شيكين على بياض كان سلمهما له قبل 10 سنوات لتخليص أمور الشركة كونه كثير السفر، غير أن الطرف الثاني أخل بالثقة، واستغل وجود هذين الشيكين بحوزته لينقض على الصداقة والشراكة، فما حقيقة ما جرى؟
وتنقل صحيفة "البيان" الإماراتية عن المحامي فريد الحسن، الموكل عن رجل الأعمال: أن موكله أسس قبل 10 سنوات مع "صديقه"، شركة تجارة منتجات حديدية، وكان له الحصة الأكبر فيها، ولأنه كثير السفر، فقد حرر لصديقه وشيكه منذ الأيام الأولى لميلاد الشركة، شيكين "على بياض" غير محددين القيمة والتاريخ، لصرفهما وقت الحاجة إليهما وتصريف أمور الشركة، في حال كان هو خارج الدولة.
وظل الشيكان مع الصديق الشريك مدة ست سنوات دون الحاجة إلى صرفهما، غير أن صديقه قرر في العام 2019 بيع حصته في الشركة، فباعها وغادر الدولة إلى موطنه، ولم يرد له الشيكين مستغلاًظ علاقة الصداقة والثقة بينهما، ووعده بردهما عند عودته إلى الإمارات في المرة التالية.
ويضيف "الحسن": لما حضر الصديق المذكور إلى الإمارات في 2022، كان يفترض أن يتوجه مباشرة إلى صديقه وشريكه السابق لتسليمه الشيكين، إلا أن رجليه ساقتاه إلى المصرف المسحوب عليهما الشيكان، لسحب قيمتهما اللتين زورهما مع تاريخ الاستحقاق، لكنه لم يتمكن من صرفهما لسببين، أولهما عدم كفاية الرصيد، وثانيهما أن التاريخين اللذين كتبهما على الشيكين يزيد الواحد منهما عن سنتين.
ولأنه لم يتمكن من الصرف للسببين المذكورين، توجه إلى محكمة التنفيذ في دبي، وسجل دعوى "تنفيذ شيكات"، مطالباً وضع الصيغة التنفيذية على الشيكين المشار إليهما سالفا، ومنع صديقه من السفر على سند من القول إن "الأخير" حرر له الشيكين في ذات التواريخ المدونة فيهما وهي 01/03/2020، 01/03/2021، فأمرت محكمة التنفيذ بدبي بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكين ومنع "المنفذ ضده" من السفر.
وأضاف المحامي "الحسن": إن موكله طعن على القرار، وسجل منازعة تنفيذ موضوعية دفع فيها بأن الشيكين تم تسليمها للمستفيد على بياض، على سبيل الأمانة، لتصريف أمور الشركة المالية في حالة غيابه أو سفره إذا تطلب الأمر، كونه كان شريكاً في الشركة منذ عام 2013 وحتى عام 2019 حيث باع حصته فيها؛ واحتفظ بالشيكين وسافر مباشرة إلى دولته الأم ثم عاد إلى الإمارات عام 2022 وقام بوضع المبلغ والتاريخ على الشيكين وقدمهما إلى المحكمة؛ واستدل على ذلك بتقديم تحري من أنظمة الجنسية والإقامة بتاريخ خروج ودخول "المستفيد" إلى الدولة بما يثبت أن حامل الشيكين لم يكن متواجدا في الإمارات في ذات تواريخ تحرير المستندين.
كما دفع المحامي فريد الحسن بعدم سماع الدعوى المطالبة بقيمة الشيكين بمرور الزمان، كون طالب التنفيذ تقدم إلى المحكمة للمطالبة بقيمة الشيكين عقب مرور أكثر من عامين على تاريخ استحقاقهما، وعدم وجود تعامل بهذا المبلغ بينه وبين "المنفذ ضده".
وحسب الصحيفة، فقد ألغت محكمة التنفيذ القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكين؛ وألغت جميع إجراءات التنفيذ.