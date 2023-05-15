بعد خيانة الصداقة.. رجل أعمال يستيقظ على مطالبته بـ33 مليون درهم في الإمارات

وأضاف المحامي "الحسن": إن موكله طعن على القرار، وسجل منازعة تنفيذ موضوعية دفع فيها بأن الشيكين تم تسليمها للمستفيد على بياض، على سبيل الأمانة، لتصريف أمور الشركة المالية في حالة غيابه أو سفره إذا تطلب الأمر، كونه كان شريكاً في الشركة منذ عام 2013 وحتى عام 2019 حيث باع حصته فيها؛ واحتفظ بالشيكين وسافر مباشرة إلى دولته الأم ثم عاد إلى الإمارات عام 2022 وقام بوضع المبلغ والتاريخ على الشيكين وقدمهما إلى المحكمة؛ واستدل على ذلك بتقديم تحري من أنظمة الجنسية والإقامة بتاريخ خروج ودخول "المستفيد" إلى الدولة بما يثبت أن حامل الشيكين لم يكن متواجدا في الإمارات في ذات تواريخ تحرير المستندين.