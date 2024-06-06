انتبهوا لأطفالكم.. شاهد ما فعلته زرافة بطفلة صغيرة في حديقة أمريكية

وأضاف البيان: "تم إبلاغنا بالحادث لأول مرة يوم الاثنين (3 يونيو)، وتعتبر سلامة ضيوفنا والحيوانات، ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا. وعلى الرغم من أن حادثًا كهذا لم يقع من قبل، فإننا نتخذ إجراءات فورية للتأكد من أنه لن يحدث مرة أخرى".