جريمة هزت بغداد.. القبض على عراقي قَتَل والديْه وأصاب شقيقته بطلقات نارية

ألقت السلطات الأمنية العراقية، صباح اليوم الأحد، القبض على مواطن قَتَل والديه وأصاب شقيقته بسلاح ناري في بغداد.
وتناقلت وسائل إعلام عراقية يوم أمس، خبر الجريمة التي هزت العراق؛ مشيرة إلى أن والديْ الجاني يعملان في وزارة الصناعة بينما شقيقته طالبة جامعية.
وأوضحت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن السلطات الأمنية العراقية تمكنت من الإطاحة بالجاني الذي هرب من موقع الجريمة، دون توضيح المزيد من التفاصيل عن دوافع القتل.
وأشارت إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط سلاح الجريمة الذي قام الجاني بالتخلص منه في صندوق للنفايات، محاولًا إخفائه بعد عملية القتل.