انتشال جثامين جميع ضحايا تحطم الطائرة في ساو باولو

وفي حصيلة جديدة، رفعت شركة طيران "فيوباس" البرازيلية عدد الضحايا إلى 62 قتيلًا، هم 58 راكبًا وأربعة أشخاص من أفراد الطاقم، وكانت الطائرة من طراز (إيه تي آر 72- 500) في طريقها من منطقة كاسكافيل في ولاية بارانا جنوب البلاد متجهة إلى مطار جوارولوس في مدينة ساو باولو عندما سقطت في بلدة فينهيدو.