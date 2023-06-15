الفاو: البلدان الفقيرة ستخفض واردات الأغذية بسبب ارتفاع الأسعار

وفي الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الزيوت أو الحبوب بعد بلوغها الذروة في مارس 2022 بعد غزو أوكرانيا؛ فإنها ما زالت إلى اليوم في مستويات عالية. وتواصل منتجات الفاكهة أو الخضار أو منتجات الألبان الارتفاع؛ "مما يؤدي إلى إبطاء الطلب"، لاسيما في البلدان الأفقر.