الفاو: البلدان الفقيرة ستخفض واردات الأغذية بسبب ارتفاع الأسعار

قالت منظّمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية "الفاو"، الخميس: إنه على الرغم من زيادة الإنتاج العالمي من الذرة أو الحليب أو اللحوم في عام 2023؛ فإن الواردات الغذائية لأفقر البلدان ستتقلّص بسبب استمرار ارتفاع الأسعار.
وقالت الفاو في تقريرها نصف السنوي حول توقعات النمو: إنه في حين ستواصل البلدان ذات الدخل المرتفع زيادة واردتها، من المتوقّع أن تنخفض فاتورة 47 دولة من الأقل نموًّا وتقع بشكل رئيسي في أفريقيا، بنسبة 1,5% هذا العام.
ووصفت منظمة الفاو الانخفاض في حجم الواردات الغذائية في هاتين المجموعتين، بأنه "تطوُّر مثير للقلق"، ويوحي بتراجع في قدرتها الشرائية.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الزيوت أو الحبوب بعد بلوغها الذروة في مارس 2022 بعد غزو أوكرانيا؛ فإنها ما زالت إلى اليوم في مستويات عالية. وتواصل منتجات الفاكهة أو الخضار أو منتجات الألبان الارتفاع؛ "مما يؤدي إلى إبطاء الطلب"، لاسيما في البلدان الأفقر.
وتؤكّد منظمة الأغذية والزراعة "أن ما يعزز هذه المخاوف هو أن انخفاض الأسعار الدولية لعدد من المواد الغذائية الأساسية لم يُترجم، أو على الأقل ليس بالكامل، إلى انخفاض في الأسعار على مستوى التجزئة المحلي".