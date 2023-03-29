كاميرا مثبتة على جسد رجل شرطة ترصد لحظة قتل "سفاحة مدرسة ناشفيل"

وتعود تفاصيل الحادث -وفق "سكاي نيوز عربية"- عندنا وصلت أودري هيل (28 عامًا) إلى مدرسة العهد التي كانت مدرستها عندما كانت طفلة، بسيارتها قبل الساعة العاشرة صباحًا، وقتلت 6 أشخاص، قبل قتلها أيضًا رميًا بالرصاص من قِبَل رجال الشرطة.