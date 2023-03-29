كاميرا مثبتة على جسد رجل شرطة ترصد لحظة قتل "سفاحة مدرسة ناشفيل"

كشفت كاميرا مثبّتة على جسد رجل شرطة، لحظة مقتل الشابة التي نفّذت الهجوم المسلح على مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل الأمريكية، وراح ضحيتها 3 أطفال و3 بالغين رميًا بالرصاص.
وأظهر الفيديو اللحظات الأخيرة، عند اقتحام عناصر الشرطة للمدرسة، وتبادل إطلاق النار مع أودري هيل (28 عامًا) قبل أن ينجحوا في إصابتها، ثم إطلاق النار عدة مرات أخرى؛ مما أرداها قتيلة.
وقُتلت "أودري" في الساعة 10:27 صباحًا، بعد 14 دقيقة من اقتحامها المدرسة.
وتعود تفاصيل الحادث -وفق "سكاي نيوز عربية"- عندنا وصلت أودري هيل (28 عامًا) إلى مدرسة العهد التي كانت مدرستها عندما كانت طفلة، بسيارتها قبل الساعة العاشرة صباحًا، وقتلت 6 أشخاص، قبل قتلها أيضًا رميًا بالرصاص من قِبَل رجال الشرطة.
ونشرت شرطة ناشفيل، صورًا لبندقيتين شبه آليتين ومسدس كانت بحوزتها، وأكدوا العثور أيضًا على بندقية في منزلها.
ورصدت الكاميرات "هيل" مرتدية قميصًا أبيض وقبعة حمراء تتجول بين الممرات قبل قتلها من قِبَل رجال الشرطة.