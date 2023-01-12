الأردن.. السجن لـ4 أطباء بسبب عملية شفط دهون لامرأة

وبيّن تقرير اللجنة الفنية العليا الذي تم تقديمه للمحكمة من وزارة الصحة، أن "ما حصل مع الضحية كان نتيجة تدهور حالتها الصحية أثناء التداخل الجراحي الطويل، وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة والواجب اتخاذها، وعدم التدخل من قبل الأطباء المعالجين في الوقت المناسب لتدارك الموقف، وإجرائهم العملية في بيئة غير مجهزة تمامًا لإجراء جراحي بهذا الحجم".